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Не по календарю: как Воробьёв объяснил свой внезапный брак с Гарифуллиной

Шоу-бизнес

Актёр и певец Алексей Воробьёв, который весной прошлого года женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной, высказался о семейной жизни. Он признался, что решение создать семью не было тщательно обдуманным — оно родилось из чувства, а не из логики.

Певец Алексей Воробьёв
Фото: commons.wikimedia.org by Masha.Kondrasheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певец Алексей Воробьёв

"Аида для меня — не просто любимая женщина. Она моя муза, достойная восхищения, человек огромной силы, таланта, достоинства, внутренней красоты. И при этом в ней есть простое человеческое тепло. Для меня это очень редкое сочетание", — заявил Воробьёв в интервью aif.ru.

По его словам, он не верит в брак по календарю и считает, что важна не дата, а уверенность. Он также подчеркнул, что Аида — мама, и нельзя любить женщину отдельно от её ребёнка. Для падчерицы Оливии он хочет стать тем, к кому можно прийти за советом и помощью.

Главное правило, которое Воробьёв сформулировал для себя: "В доме эго человека не может быть важнее любви". Он добавил, что сильная женщина рядом с мужчиной не уменьшает его, а раскрывает его силу.

Ранее Алексей Воробьёв рассказывал о воспитании падчерицы Оливии. Тогда он признался, что в их семье не запрещают гаджеты, а договариваются.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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