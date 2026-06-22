Не по календарю: как Воробьёв объяснил свой внезапный брак с Гарифуллиной

Актёр и певец Алексей Воробьёв, который весной прошлого года женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной, высказался о семейной жизни. Он признался, что решение создать семью не было тщательно обдуманным — оно родилось из чувства, а не из логики.
"Аида для меня — не просто любимая женщина. Она моя муза, достойная восхищения, человек огромной силы, таланта, достоинства, внутренней красоты. И при этом в ней есть простое человеческое тепло. Для меня это очень редкое сочетание", — заявил Воробьёв в интервью aif.ru.
По его словам, он не верит в брак по календарю и считает, что важна не дата, а уверенность. Он также подчеркнул, что Аида — мама, и нельзя любить женщину отдельно от её ребёнка. Для падчерицы Оливии он хочет стать тем, к кому можно прийти за советом и помощью.
Главное правило, которое Воробьёв сформулировал для себя: "В доме эго человека не может быть важнее любви". Он добавил, что сильная женщина рядом с мужчиной не уменьшает его, а раскрывает его силу.
Ранее Алексей Воробьёв рассказывал о воспитании падчерицы Оливии. Тогда он признался, что в их семье не запрещают гаджеты, а договариваются.
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