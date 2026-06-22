Нас постоянно женят: когда на самом деле состоится свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова

Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников, которые в апреле этого года официально подтвердили свой роман и объявили о помолвке, по всей видимости, уже назначили дату свадьбы. Об этом в прямом эфире сообщил блогер Слава Бустер.

Фото: Telegram by Telegram-канал Димы Масленникова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дима Масленников и Клава Кока

В разговоре он упомянул, что ему пришло приглашение на свадьбу, а на уточняющий вопрос друга, не о свадьбе ли Масленникова идёт речь, утвердительно кивнул.

Напомним, что ещё в 2023 году Дима Масленников публично заявлял об отсутствии "искры" между ним и Клавой, настаивая на дружеском формате их общения. Однако ситуация изменилась: в начале 2026 года он уже не отрицал слухи о романе, а на вопросы отвечал с улыбкой: "Нас постоянно шипперят, нас женят постоянно. Если кто‑то хочет так говорить — пусть говорит, мы не против".

Ранее Клава Кока отправилась в отпуск в Киргизию вместе с Димой Масленниковым и родителями. Поклонники тогда предположили, что семейная поездка может быть репетицией перед свадьбой.