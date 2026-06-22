Неприкосновенность осталась в прошлом: поступок персонала больницы заставил Кейт Миддлтон бояться врачей

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая в прошлом году объявила о ремиссии после лечения онкологического заболевания, столкнулась с новым испытанием.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кейт Миддлтон

По данным RadarOnline, во время борьбы с раком сотрудник одной из лондонских больниц пытался продать личные данные из её медицинской карты. Этот инцидент, по словам инсайдеров, серьёзно подорвал доверие Кейт к медицинской системе.

"Ощущение такое, что если это может случиться с одной из самых защищённых женщин в мире, то это может случиться с кем угодно. Говорят, что Кэтрин очень обеспокоена и, честно говоря, напугана перспективами будущих визитов к врачу и тем, можно ли когда-либо гарантировать абсолютную конфиденциальность", — высказался источник.

Известно, что тот сотрудник больницы был уволен и лишён лицензии для дальнейшей работы. Однако, как отмечает RadarOnline, это не добавляет уверенности ни Кейт, ни другим пациентам, которых потрясла эта история. Принцесса ожидала, что будет под защитой, как и любой другой пациент, а по итогу оказалась в центре скандала.

Ранее королевский инсайдер рассказал, что именно раздражало Меган Маркл в Кейт Миддлтон. По словам источника, герцогиню Сассекскую бесила строгая приверженность принцессы Уэльской королевскому дресс-коду.