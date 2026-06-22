Михаил Шац* тоскует по эпохе бандитов? Комик удивил признанием о 90-х годах

Уехавший в Израиль российский комик и телеведущий Михаил Шац* в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" поделился воспоминаниями о 90-х годах в России.
По словам юмориста, он вспоминает тот период с огромной теплотой.
"Это было действительно очень крутое время. В нём было всё: и возможность погибнуть, и возможность совершить головокружительную карьеру. И это было время невероятных возможностей", — сказал Шац.
Комик объяснил свою ностальгию тем, что в 90-е он участвовал в КВН, познакомился со многими талантливыми людьми и начал ездить за границу. Этот период, по его словам, стал для него временем становления и открытий.
Ранее бывшая жена юмориста, телеведущая Татьяна Лазарева**, которая сейчас живёт в Испании, рассказала, что однажды утром проснулась с тяжёлым настроением и не смогла сдержать слёз из-за неоплаченных счетов и тоске по родным и друзьям.
* признан в РФ иностранным агентом
** признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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