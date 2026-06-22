Всё закончилось на третьем вопросе: жёсткий отказ Бони лишил Собчак возможности взять интервью

Телеведущая и блогерша Виктория Боня, известная по участию в "Доме-2", в подкасте Анатолия Сульянова подробно объяснила, почему отказалась от интервью с Ксенией Собчак.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

По словам Бони, её остановили уже первые вопросы, присланные экс-коллегой.

"Когда она предложила интервью, она прислала вопросы. На третьем вопросе там было: "Дом-2"… Что ты считаешь… А какая у вас репутация… Как это повлияло на неё?" Я даже не дочитала остальные 50 вопросов, на третьем я остановилась. Я подумала, тот человек, который, возможно, создавал мне не очень хорошую репутацию в медиа, будет спрашивать про мою репутацию? Ну точно нет. Я не хочу в эти игры играть", — поделилась знаменитость.

По словам Бони, позже она прочитала остальные вопросы и они оказались "нормальными", но решение было принято. Она подчеркнула, что отказ не связан со страхом негатива, а с нежеланием обсуждать боль и трудности, которые, по её мнению, были вызваны именно Собчак. Боня пожелала коллеге быть более искренней и честной.

Ранее Виктория Боня заявила, что отказалась от поиска богатых покровителей и выбрала путь финансовой независимости.