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Странный сувенир для врачей: какой посыл оставил Дмитрий Дибров в больнице после падения в ночном клубе

Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров, который накануне упал с лестницы в одном из столичных клубов, покинул больницу. Перед выпиской он оставил в палате значок с цитатой Льва Толстого: "Счастье есть удовольствие без раскаяния".

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

По данным Telegram-канала Mash, Дибров покинул медучреждение в сопровождении двух девушек, с которыми успел познакомиться ночью.

Напомним, изначально сообщалось, что телеведущий разбил нос, однако позже инсайдер Super.ru уточнил, что у него диагностировали сотрясение мозга и перелом руки. Диброву требовалась операция, но он отказался от медицинского вмешательства и отпросился домой.

Ранее стало известно, что бывшая супруга Диброва, Полина Диброва, высказывалась о свадьбе с нынешним возлюбленным Романом Товстиком. Она призналась, что наслаждается свободой после развода и просит не давить на пару вопросами о браке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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