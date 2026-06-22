Один против всех: Топалов впервые рассказал, какую цену платит за брак с Тодоренко

Певец Влад Топалов, который с 2019 года состоит в браке с телеведущей Региной Тодоренко, в шоу "Ставка на любовь" впервые высказался о непонимании со стороны близкого окружения.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Влад Топалов

По его словам, даже те, с кем он дружит десятилетиями, не могут принять их союз.

"Чужая семья — потёмки. Это всё так индивидуально! Но даже мои ближайшие друзья, с которыми я дружу 30 лет, не понимают нашу с Региной пару, и я бы сказал, что, наверное, не принимают", — поделился Топалов.

При этом сам артист уверяет: они с супругой дополняют друг друга. Она делает его добрее, а он может где-то "притушить" её взрывной характер. Влад также подчеркнул, что отношения требуют постоянной работы и что он готов вкладывать в них все силы.

"Мы работаем над отношениями. Это такой тяжёлый, большой труд. Я в какой-то момент решил для себя, что мне это интересно, что я хочу делать всё, что могу, чтобы получилось", — заключил Влад.

Ранее сама Регина Тодоренко рассказывала, как они с Владом сохраняют романтику в отношениях после почти восьми лет брака. Несмотря на троих сыновей, они стараются регулярно устраивать свидания.