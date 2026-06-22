Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Совкомбанк и VOLGA объявляют о старте сотрудничества
Тиран поневоле: почему Виктория Макарская годами не смывает клеймо абьюзера с мужа
Скидка 30% на турецкий отель манит в ловушку: три правила защиты от фальшивых броней
Хуже морской соли в десять раз: находка на глубине трех километров поразила канадских ученых
Вам опять передали очередной мешок кабачков? Рецепт пирога для тех, кто устал жарить
Невидимый зверь весом в миллионы Солнц: ученые зафиксировали аномальное поведение Стрельца А*
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Риски превысили все допустимые нормы: Крым перестал принимать организованные группы детей

Один против всех: Топалов впервые рассказал, какую цену платит за брак с Тодоренко

Шоу-бизнес

Певец Влад Топалов, который с 2019 года состоит в браке с телеведущей Региной Тодоренко, в шоу "Ставка на любовь" впервые высказался о непонимании со стороны близкого окружения.

Влад Топалов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Влад Топалов

По его словам, даже те, с кем он дружит десятилетиями, не могут принять их союз.

"Чужая семья — потёмки. Это всё так индивидуально! Но даже мои ближайшие друзья, с которыми я дружу 30 лет, не понимают нашу с Региной пару, и я бы сказал, что, наверное, не принимают", — поделился Топалов.

При этом сам артист уверяет: они с супругой дополняют друг друга. Она делает его добрее, а он может где-то "притушить" её взрывной характер. Влад также подчеркнул, что отношения требуют постоянной работы и что он готов вкладывать в них все силы.

"Мы работаем над отношениями. Это такой тяжёлый, большой труд. Я в какой-то момент решил для себя, что мне это интересно, что я хочу делать всё, что могу, чтобы получилось", — заключил Влад.

Ранее сама Регина Тодоренко рассказывала, как они с Владом сохраняют романтику в отношениях после почти восьми лет брака. Несмотря на троих сыновей, они стараются регулярно устраивать свидания.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Красота или практичность: какие материалы для крыши выигрывают по цене и долговечности
Недвижимость
Красота или практичность: какие материалы для крыши выигрывают по цене и долговечности
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Туризм
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Ближний Восток
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Гавана пошла на шоковую терапию в экономике. Будет ли на Кубе свой ГКЧП? Любовь Степушова Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Последние материалы
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Совкомбанк и VOLGA объявляют о старте сотрудничества
Тиран поневоле: почему Виктория Макарская годами не смывает клеймо абьюзера с мужа
Скидка 30% на турецкий отель манит в ловушку: три правила защиты от фальшивых броней
Один против всех: Топалов впервые рассказал, какую цену платит за брак с Тодоренко
Хуже морской соли в десять раз: находка на глубине трех километров поразила канадских ученых
Вам опять передали очередной мешок кабачков? Рецепт пирога для тех, кто устал жарить
Невидимый зверь весом в миллионы Солнц: ученые зафиксировали аномальное поведение Стрельца А*
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Риски превысили все допустимые нормы: Крым перестал принимать организованные группы детей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.