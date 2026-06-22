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Роскошь оказалась вторичной: Анастасия Волочкова вспомнила, что покорило её в Сулеймане Керимове

Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, которая за свою жизнь состояла в отношениях с несколькими богатыми мужчинами, вспомнила роман с олигархом Сулейманом Керимовым.

Анастасия Волочкова
Фото: https://t.me/volochkova_anastasiya
Анастасия Волочкова

Балерина призналась, что три года, проведённые рядом с бизнесменом, оставили у неё самые тёплые воспоминания, причём не столько из-за дорогих подарков, сколько из-за внимания и неожиданных поступков.

"Весь самолёт был усыпан роскошными разноцветными розами. А ещё мы не улетали в Москву три часа, чтобы мне успели принести любимый шпинат. Этот поступок для меня круче, чем белые розы или устрицы", — восхищённо высказалась Волочкова о бывшем возлюбленном, назвав его человеком "другого масштаба".

Особенно ярко балерина запомнила момент, когда Керимов снял Большой театр для закрытого банкета, чтобы познакомиться с ней, и подарил самый роскошный букет роз в её жизни. Это произошло во время выступления Волочковой в Баку. Олигарх позвонил ей в антракте и объявил, что той же ночью они улетают в ОАЭ.

Ранее Виктория Боня рассказывала, что отказалась от поиска богатых покровителей и выбрала путь финансовой независимости.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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