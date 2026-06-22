От подиума до лекций: Ирина Шейк рассказала студентам Оксфорда, чего стоят лайки в сети

Супермодель Ирина Шейк, одна из самых известных российских моделей, получивших мировую известность, стала приглашённым спикером дискуссионного общества "Оксфорд Юнион" при Оксфордском университете.

Фото: instagram by личный аккаунт Ирины Шейк в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Шейк

40-летняя звезда подиума выступила перед студентами с лекцией о влиянии цифровых медиа на модельную индустрию, а также поделилась историей своего карьерного пути.

"Благодарю "Оксфорд Юнион" и Оксфордский университет за возможность поделиться своей историей. Я безмерно благодарна за тёплый приём, содержательные беседы и незабываемые моменты", — написала Шейк в соцсетях, отметив, что приглашение стать спикером для неё — "огромная честь".

Дискуссионное общество "Оксфорд Юнион" существует с 1823 года и считается одним из старейших в Великобритании. Его членами в основном являются студенты Оксфорда, а известные люди из разных сфер регулярно становятся приглашёнными гостями.

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