От подиума до лекций: Ирина Шейк рассказала студентам Оксфорда, чего стоят лайки в сети

Супермодель Ирина Шейк, одна из самых известных российских моделей, получивших мировую известность, стала приглашённым спикером дискуссионного общества "Оксфорд Юнион" при Оксфордском университете.
40-летняя звезда подиума выступила перед студентами с лекцией о влиянии цифровых медиа на модельную индустрию, а также поделилась историей своего карьерного пути.
"Благодарю "Оксфорд Юнион" и Оксфордский университет за возможность поделиться своей историей. Я безмерно благодарна за тёплый приём, содержательные беседы и незабываемые моменты", — написала Шейк в соцсетях, отметив, что приглашение стать спикером для неё — "огромная честь".
Дискуссионное общество "Оксфорд Юнион" существует с 1823 года и считается одним из старейших в Великобритании. Его членами в основном являются студенты Оксфорда, а известные люди из разных сфер регулярно становятся приглашёнными гостями.
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