Ты дура, что уходишь: сколько зарабатывала Виктория Боня в "Доме-2" и почему её уход не понравился Собчак

Виктория Боня, одна из самых ярких участниц реалити-шоу "Дом-2", в подкасте Анатолия Сульянова впервые так подробно рассказала о своих гонорарах на проекте. По словам блогерши, изначально она планировала продержаться всего месяц, чтобы понять, как всё устроено, но задержалась на полгода.

Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Как объяснила Боня, по истечении трёх месяцев участия в проекте участникам платили 3 тысячи долларов, а затем сумма снижалась до тысячи. Однако когда ей стало скучно и она решила уйти, продюсеры подняли её гонорар до 6 тысяч долларов. Так Виктория осталась на проекте ещё на год.

"Они вырезали меня из всего эфира. Меня не было вообще. Когда яркие герои уходят, они снимают про них нарезки, как всё было. Про меня не сняли. Они так обиделись на меня, что я ушла. Собчак говорила: "Ты дура, что уходишь, надо было остаться"", — вспоминает Вика.

По словам Бони, её уход не понравился и фанатам — рейтинги упали. Тогда ей снова предложили вернуться, но уже за 15 тысяч долларов. Виктория отказалась. После этого её имя почти не появлялось в эфирах, а создатели шоу перестали упоминать бывшую звезду.

Ранее Виктория Боня признавалась, что раздумывает над коррекцией нижней трети лица, но боится, так как операция "может и изуродовать".