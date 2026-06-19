Вместо балета — выдача заказов: Волочкова устроила полный фурор на кассе фастфуда

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Шоу-бизнес

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова неожиданно появилась в московском ресторане быстрого питания "Бургер Кинг" на Добрынинской. Посетительница, ставшая свидетельницей необычного события, поделилась фотографией в Instagram*-аккаунте.

Анастасия Волочкова с поклонницей
Фото: instagram by личный аккаунт москвички, поклонницы Волочковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Волочкова с поклонницей

По её словам, балерина не только раздавала заказы, но и с радостью фотографировалась с гостями.

"Сегодня зашла в "Бургер Кинг" на Добрынинской. Смотрю, что-то очень много мужиков в чёрных костюмах. Странно, думаю. Оплатила заказ, подхожу к кассе, а там заказы выдаёт Анастасия Волочкова", — рассказала девушка.

В комментариях пользователи гадали, по какому случаю танцовщица решила сменить профессию. Однако сама очевидица призналась, что не знает: она просто "зашла булку поесть". В реальной жизни, по словам девушки, балерина выглядит миниатюрнее, чем на телевидении.

Поклонники отреагировали с юмором: "Мать моя женщина, может хоть там поест"; "Подработка?". Причина появления Волочковой в заведении остаётся неизвестной.

Ранее Сергей Лазарев рассказывал, что его дети Никита и Аня спокойно относятся к медийности.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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