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Модный приговор диванным критикам: Рогов ответил тем, кто считает его сумки позором

Шоу-бизнес

Стилист и телеведущий Александр Рогов, известный по программе "Модный приговор", решил публично ответить на критику, с которой регулярно сталкивается.

Александр Рогов, стилист
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Александра Рогова by Личный Инстаграм-аккаунт Александра Рогова
Александр Рогов, стилист

Поводом стали обвинения в адрес его стиля: многие комментаторы упрекают Рогова в том, что он носит "женские" сумки, часы и одежду, считая это "немужественным".

"Ответ тем, кто хейтит меня за то, что я ношу якобы "женские" сумки, "женские" часы и "женскую" одежду. Это же совсем немужественно. Я считаю, что мужественность выражается совсем в другом: в поступках, действиях, мыслях. Спортсменов, согласитесь, в немужественности обвинить гораздо сложнее. Вот прекрасная подборка мужчин с "женскими" сумками и в "женской" одежде", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он не стал вступать в перепалку, а предложил оппонентам пересмотреть свои взгляды, показав, что даже известные спортсмены не гнушаются подобными аксессуарами. По его мнению, настоящая мужественность определяется не внешними атрибутами, а поступками и мыслями.

Ранее актриса Оливия Уайлд раскрыла детали своего брака с итальянским принцем. Она вышла замуж в 19 лет на фестивале Burning Man, но почти сразу пожалела, а документы, по её словам, могли быть недействительными.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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