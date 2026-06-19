Тело в пятьдесят лет поражает: утренние кадры Галкина* спровоцировали волну женского восторга

Шоумен Максим Галкин*, который накануне отметил 50-летний юбилей, наутро после праздника опубликовал в своём Instagram**-аккаунте серию снимков. На заглавном фото артист позирует без футболки на фоне моря, эффектно демонстрируя спортивную форму.
В серию также вошли кадры с видом на море и отражением самого Галкина в оконном стекле.
"Первое утро шестого десятка", — подписал публикацию юморист.
Пост вызвал бурный отклик у подписчиц. Женщины не скупились на комплименты: "Меньше одежды и больше фото!"; "Максим хакнул старение, видимо. Отлично выглядишь, молодеешь"; "Алла Борисовна, заберите уже у Максимки телефон"; "Может, 20? И вы ошиблись? Мистер Краш 2026", — написали под постом.
Ранее Алла Пугачёва после слухов об игноре всё же поздравила мужа с юбилеем, опубликовав нежный снимок и подписав: "Моему любимому 50… Живём дальше".
* включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
** соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
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