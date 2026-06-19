Лишилась последнего помощника в доме: невеста Тимати объяснила долгое отсутствие в медийном поле

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Шоу-бизнес

Модель Валентина Иванова, невеста рэпера Тимати (Тимура Юнусова), в личном блоге объяснила, почему в последнее время редко появляется в соцсетях.

Валентина Иванова
Фото: Telegram by Telegram-канал Валентины Ивановой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валентина Иванова

В августе прошлого года она родила дочь Эмму, которая стала третьим ребёнком музыканта и первенцем самой Валентины. По словам девушки, она осталась без помощи няни и теперь всё свободное время уходит на заботу о малышке.

"Я пропала из поля зрения, и это не случайно. Я временно без няни и уже несколько месяцев и всецело посвящаю себя Эмме. До телефона и ведения соцсетей нет времени и желания. Ощущение, что я выгорела, и это связано со всем, что меня окружает. Приношу извинения за доставленные неудобства и возможную потерю интереса к моей личности. Я обещаю возродиться с новыми силами", — написала Иванова.

По её словам, навестить и помочь ей приезжала мама. Модель заверила, что у неё есть много идей для работы, но сейчас она хочет насладиться каждым моментом с дочерью, потому что дети растут быстро.

"Сейчас очень важный момент в моей жизни и жизни моей дочери. Я стараюсь насладиться каждым мгновением с ней, потому что вскоре это закончится. Время очень скоротечно, и дети быстро растут. Пока она маленькая, пользуюсь моментом её зацеловать", — сообщила невеста рэпера.

Ранее мама рэпера Тимати, Симона Юнусова, высказывалась о хейте, с которым сталкиваются дети из знаменитых семей. Она рассказывала, как объясняет внучке Алисе, что такое негатив в соцсетях, и учит её не обращать внимания на зависть. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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