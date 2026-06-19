Будущее внушает только тревогу: Собчак рассказала о невыносимых трудностях в общении с сыном

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая воспитывает девятилетнего сына Платона от актёра Максима Виторгана, стала гостьей подкаста Артемия Лебедева "Самый хороший подкаст" и рассказала о воспитании мальчика.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

В беседе она откровенно призналась, что этот процесс даётся ей непросто.

"На еду в школе [деньги] даю. Ему запрещены определённые продукты к покупке, я потом проверяю в слипе. Но он уже нашёл формулу: ему покупают другие дети, а он им покупает то, что можно. Он очень хитрый ребёнок. И запреты не работают. Он всё время меня обхитряет. Пока мы на той стадии, когда я регулярно говорю: "Платон, хотя бы в чём-то скажи, как есть". Он всё время меня обхитряет, слишком часто", — призналась журналистка.

По словам Собчак, с годами справляться с сыном становится всё труднее. Она хотела бы быть "классной мамой", но действовать быстро и эффективно не получается, а долгие логические убеждения требуют больших ресурсов и начинают раздражать.

"Мне это очень тяжело даётся. И мысль о том, что это только самое начало, меня не греет", — добавила она.

Напомним, Собчак родила Платона в браке с актёром Максимом Виторганом. Пара рассталась в 2018 году, и сейчас журналистка замужем за режиссёром Константином Богомоловым.

Ранее Ксения Собчак опровергла стереотип о своём браке с режиссёром Константином Богомоловым, иронично назвав его "диктатором и абьюзером". По её словам, именно это ей и нравится: "наконец-таки появился мужчина, который произвел укрощение строптивой". Тогда же она причислила себя к милфам и призвала Дмитрия Диброва не списывать зрелых женщин со счетов.