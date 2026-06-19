Поразительное внешнее сходство: новая пассия Преснякова выложила провокационные кадры с ребёнком

Модель Карина Филимонова, которая с весны 2026 года встречается с 35-летним музыкантом Никитой Пресняковым, показала в своём Instagram*-аккаунте необычное сравнение.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetax08, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Пресняков - лидер группы Multiverse

Сначала она выложила фото Преснякова, а затем — своего трёхлетнего сына Луку, который корчил рожицы на камеру.

"Вы одинаковые, посмотрите", — заметила Филимонова, имея в виду их внешнее сходство.

На днях мальчику исполнилось три года, и Пресняков публично поздравил его. Как только стало известно об их романе, поклонники заметили, что новая избранница музыканта внешне напоминает его бывшую жену Алёну Краснову. Пара развелась в прошлом году после восьми лет брака. Сейчас Краснова встречается с бизнесменом Сергеем Тюленевым и, по некоторым данным, занялась помощью ветеранам СВО.

Ранее 17-летняя дочь лидера группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова, Вероника, официально представила своего возлюбленного — 22-летнего футболиста ЦСКА Матвея Лукина.

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