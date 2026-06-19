Хвостом вилять не стала: Виктория Боня раскрыла пугающие последствия жизни за счёт олигархов

Блогерша Виктория Боня, известная своей яркой жизнью и откровенными высказываниями, в интервью на YouTube-канале Манижи Хашба поделилась размышлениями о финансовой независимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

По её словам, она ещё в юности сделала выбор в пользу самообеспечения, отказавшись от поиска богатых покровителей.

"Если бы я выбрала путь ходить хвостом вилять, олигархов искать — с одного на второго, на третьего бы попрыгала — мне кто-то подарил бы, может, машину, даже, может быть, дом, может даже бриллианты. Но в 50 лет у меня бы это всё закончилось, условно, да: он бы нашёл молодую, а я бы сидела и думала: "Что же я сделала не так?" А сегодня мне скоро 50 лет, и я могу сама себя содержать, всё, что угодно сама себе приобрести, куда угодно поехать отдыхать, на любое мероприятие мира попасть", — заявила Боня.

Блогерша также призвала женщин брать ответственность за свою жизнь и не искать виноватых.

"Если сейчас у вас ничего нет, и вы просто сидите, и у вас там, допустим, в кармане 500 рублей, нет работы или там, допустим, зарплата не скоро — это просто ваши принятые решения. Я знаю, что сейчас это сложно, наверное, будет слышать и сложно это осознавать, но никто не виноват", — добавила она.

С 2010 по 2017 год Боня встречалась с Алексом Смёрфитом, сыном британского миллионера. Сейчас она живёт в Ницце с 14-летней дочерью Анджелиной в особняке, который достался ей после разрыва.

Ранее суд отказал Виктории Боне в иске на 3 миллиона рублей к блогерше Авроре Кибе. Причиной стали публикации Кибы, где она назвала Боню "любовницей" и заявила о продаже тела за 3 тысячи евро.