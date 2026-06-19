Поклонники заподозрили неладное в семье звёзд: Пугачёва выставила личный снимок спустя сутки тишины

Алла Пугачёва спустя почти сутки после дня рождения мужа Максима Галкина* всё же поздравила его публично. Накануне, 18 июня, юмористу исполнилось 50 лет.

Фото: instagram by личный аккаунт Аллы Пугачёвой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва и Максим Галкин

Многие звёзды обратились к нему в соцсетях, но супруга хранила молчание, хотя активно пользовалась интернетом. Это вызвало волну слухов об игноре.

Сегодня певица прервала молчание. В личном блоге она опубликовала нежный снимок с мужем и трогательно к нему обратилась.

"Моему любимому 50… Живём дальше", — написала Пугачёва, сопроводив пост большим количеством эмодзи в виде красных сердец.

Ранее близкая подруга Ольги Орловой, телеведущая Ксения Бородина, тайно привезла ей маленького котёнка после смерти её кошки. Орлова была потрясена и назвала малыша Леоном.

* включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента