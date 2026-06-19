Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавров выдвинул встречные требования к Европе для возобновления диалога по Украине
Настоящий кошмар жителей Тюмени: кровожадные стаи превратили отдых у воды в опасное испытание
Ваша спина скажет спасибо: одно упражнение, чтобы забыть о сутулости раз и навсегда
Кот методично уничтожает фикус? Природа вынудила животное разбойничать — но её можно обмануть
Пермские курорты начинают большую трансформацию: регион решился на радикальный пересмотр стратегии
Одни вещи живут сезон, другие годами: эти летние платья снова оказались в центре моды
Мясная начинка раскрывается по-новому: люля-кебаб в тесте затмит привычный шашлык
Сердце разрывалось от горя: неожиданный визит Бородиной заставил Орлову забыть о слезах
Парковка, открытая дверь и слухи о романе: с кем заметили Шакиру и кто этот загадочный мужчина

Поклонники заподозрили неладное в семье звёзд: Пугачёва выставила личный снимок спустя сутки тишины

Шоу-бизнес

Алла Пугачёва спустя почти сутки после дня рождения мужа Максима Галкина* всё же поздравила его публично. Накануне, 18 июня, юмористу исполнилось 50 лет.

Алла Пугачёва и Максим Галкин
Фото: instagram by личный аккаунт Аллы Пугачёвой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва и Максим Галкин

Многие звёзды обратились к нему в соцсетях, но супруга хранила молчание, хотя активно пользовалась интернетом. Это вызвало волну слухов об игноре.

Сегодня певица прервала молчание. В личном блоге она опубликовала нежный снимок с мужем и трогательно к нему обратилась.

"Моему любимому 50… Живём дальше", — написала Пугачёва, сопроводив пост большим количеством эмодзи в виде красных сердец.

Ранее близкая подруга Ольги Орловой, телеведущая Ксения Бородина, тайно привезла ей маленького котёнка после смерти её кошки. Орлова была потрясена и назвала малыша Леоном.

* включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир. Новости мира
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Еда и рецепты
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Популярное
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку

Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.

Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Последние материалы
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США
Покупка на вторичном рынке без страха: какие кроссоверы получили самые надежные вариаторы
Лазурный берег превратился в сточную канаву: популярный курорт Турции тонет в отходах
Кочан собирается в кулак: дешёвая подкормка поможет капусте стать плотной и крепкой
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Скорая помощь при жаре: как приготовить мятный лимонад с лимоном для быстрого утоления жажды
Опаснее цензуры: Валерия Гай Германика назвала угрозу, которая убивает современное кино
Новый судья и старые вопросы: почему дело Лерчек передали другому судье и что об этом говорит её адвокат
Мода развернулась на тридцать лет назад: обувь в духе 90-х снова собирает восхищённые взгляды
Цена ошибки — весь урожай: как дешевые семена стали одной из главных угроз для фермеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.