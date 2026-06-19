Поклонники заподозрили неладное в семье звёзд: Пугачёва выставила личный снимок спустя сутки тишины

Алла Пугачёва спустя почти сутки после дня рождения мужа Максима Галкина* всё же поздравила его публично. Накануне, 18 июня, юмористу исполнилось 50 лет.
Многие звёзды обратились к нему в соцсетях, но супруга хранила молчание, хотя активно пользовалась интернетом. Это вызвало волну слухов об игноре.
Сегодня певица прервала молчание. В личном блоге она опубликовала нежный снимок с мужем и трогательно к нему обратилась.
"Моему любимому 50… Живём дальше", — написала Пугачёва, сопроводив пост большим количеством эмодзи в виде красных сердец.
Ранее близкая подруга Ольги Орловой, телеведущая Ксения Бородина, тайно привезла ей маленького котёнка после смерти её кошки. Орлова была потрясена и назвала малыша Леоном.
* включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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