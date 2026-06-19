Похищение в аэропорту и заговоры на мужа: Иду Галич тайно вывезли в Саратов ради лесной магии

Телеведущая и блогерша Ида Галич, которая в прошлом году обручилась с бизнесменом Олегом Ледвичем, поделилась в Telegram-канале подробностями неожиданного девичника.

Фото: Telegram by Telegram-канал Иды Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ида Галич

Подруги решили устроить ей волшебный сюрприз, и всё произошло совершенно внезапно. Девушки попросили Иду приехать в аэропорт, не раскрывая конечного пункта, а вещи в поездку собирал стилист по их заданию.

"Для меня до сих пор загадка, как девочки провезли четыре кило воска, огромное количество трав и цветения. Магия! Сейчас меня отправили на массаж, и я даже не представляю, что будет дальше!", — рассказала Ида.

Конечной точкой полёта стал Саратов — подруги прилетели к Даше, которая на время их приезда превратила свой дом в базу отдыха "девИдачник". В первый день компанию ждали раки и пиво, а во второй — создание свечей в земле, песни в женском кругу, загадывание желаний о счастливом браке и душевные разговоры у костра.

Ранее Ида Галич рассказывала, как её дважды не пускали на концерты кумиров в Европе.