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Семья Бекхэмов трещит по швам: поступок младшей дочери лишь подтвердил масштаб глубокого раскола

Шоу-бизнес

Семейный конфликт между Дэвидом и Викторией Бекхэм и их старшим сыном Бруклином, похоже, продолжает накаляться. По данным Page Six, ситуация особенно тяжело отражается на 14-летней Харпер, которая пытается наладить контакт с братом.

Виктория Бекхэм
Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бекхэм в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Бекхэм

Недавно девочку заметили у дома Бруклина в Лос-Анджелесе, где он живёт с супругой Николой Пельтц. Она приехала сразу после церемонии открытия звезды отца на Голливудской аллее славы, но Бруклина и Николы дома не оказалось.

"Эта ситуация отразилась на всей семье, и Виктория буквально убита горем", — сообщил инсайдер.

По данным источника, Виктория и Дэвид знали о планах дочери. Дети Бекхэмов с ранних лет привыкли к самостоятельности: они много путешествовали без родителей, росли под присмотром нянь и охраны, поэтому поездка Харпер к брату без взрослых не вызвала удивления.

Напомним, что Бруклин ранее публично обвинил родителей в контроле над образом семьи в СМИ и заявил, что не хочет возвращаться к прежним отношениям.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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