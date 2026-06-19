Семья Бекхэмов трещит по швам: поступок младшей дочери лишь подтвердил масштаб глубокого раскола

Семейный конфликт между Дэвидом и Викторией Бекхэм и их старшим сыном Бруклином, похоже, продолжает накаляться. По данным Page Six, ситуация особенно тяжело отражается на 14-летней Харпер, которая пытается наладить контакт с братом.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бекхэм в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Бекхэм

Недавно девочку заметили у дома Бруклина в Лос-Анджелесе, где он живёт с супругой Николой Пельтц. Она приехала сразу после церемонии открытия звезды отца на Голливудской аллее славы, но Бруклина и Николы дома не оказалось.

"Эта ситуация отразилась на всей семье, и Виктория буквально убита горем", — сообщил инсайдер.

По данным источника, Виктория и Дэвид знали о планах дочери. Дети Бекхэмов с ранних лет привыкли к самостоятельности: они много путешествовали без родителей, росли под присмотром нянь и охраны, поэтому поездка Харпер к брату без взрослых не вызвала удивления.

Напомним, что Бруклин ранее публично обвинил родителей в контроле над образом семьи в СМИ и заявил, что не хочет возвращаться к прежним отношениям.