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Вместо триумфа лишь опыт: Дюжев признал неочевидные последствия своего политического дебюта

Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Дюжев впервые поделился впечатлениями от участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Звезда сериала "Бригада" оценил 32-е место как достойный результат, подчеркнув, что рассматривает текущее участие как ценный опыт для будущих политических инициатив. 

Дмитрий Дюжев
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дюжев

Как рассказал Дюжев Газете.Ru , он благодарен избирателям за проявленное доверие и планирует более основательно подготовиться к следующим кампаниям. Актер ранее отмечал, что решение попробовать силы в политике связано со стремлением позитивно повлиять на общественную жизнь, однако конкретные пункты своей программы он пока оставил без огласки. За артиста отдали голоса 2701 человек, что позволило ему занять 32-е место в общем списке кандидатов.

Лидером праймериз стал блогер Саша Стоун, получивший широкую узнаваемость благодаря участию в реалити-шоу и громким романам со знаменитостями.

Мнения экспертов и перспективы артиста

"Подобная активность медийных персон в политическом поле закономерна, однако для реальных преобразований требуется не только медийность, но и глубокое погружение в социальную повестку, что часто становится препятствием для новичков", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Многие наблюдатели связывают стремление знаменитостей к электоральным процессам с глобальным трендом на личную популярность в публичном поле. Сам Дюжев ранее признавался, что после старта его политической карьеры ожидает предложений серьезных ролей, отвечающих его новому общественному статусу. Эксперты же полагают, что для достижения значимых результатов в государственном управлении артистам необходимо пройти проверку временем и реальными делами.

Ответы на популярные вопросы о результатах голосования

Какой результат показал Дмитрий Дюжев на праймериз?

Актер занял 32-е место, заручившись поддержкой 2 701 избирателя.

Кто победил в предварительном голосовании?

Первое место в списке занял блогер и участник реалити-шоу Саша Стоун.

Будет ли Дюжев продолжать политическую деятельность?

Артист намерен проанализировать этот опыт и более тщательно подготовиться к будущим голосованиям.

Почему знаменитости идут в политику?

Чаще всего это объясняется желанием транслировать свои инициативы по улучшению качества жизни граждан на более высокий уровень.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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