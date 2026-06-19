Сердце разрывалось от горя: неожиданный визит Бородиной заставил Орлову забыть о слезах

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова, которая на днях тяжело переживала смерть своей четырёхлетней кошки Сони, получила неожиданный сюрприз от близкой подруги.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Плющев, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ольга Орлова

Телеведущая Ксения Бородина тайно привезла ей маленького котёнка. Вместе с мужем она подъехала к дому Орловой, спрятав малыша под курткой.

"Ты меня прости и не вели казнить… Мы его на улице нашли, я тебе клянусь…" — взволнованно сказала Бородина, вручая пушистый комочек.

Орлова, вышедшая на улицу, была потрясена. Она сразу поделилась трогательными кадрами в соцсетях и призналась, что не ожидала такого шага.

"У меня просто нет слов. Это Леон или просто Лёня… Чувствую, раскиснуть уже не получится", — написала певица.

Поклонники разделились в оценках. Большинство назвали поступок Бородиной чутким и трогательным, но некоторые посчитали, что Орловой стоило дать время пережить утрату.

Ранее Ольга Орлова в 11-ю годовщину смерти подруги и коллеги по группе "Блестящие" Жанны Фриске опубликовала трогательный пост. Она призналась, что скучает, и попросила покойную подругу встретить на том свете её недавно умершую кошку Соню.