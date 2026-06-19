Сердце разрывалось от горя: неожиданный визит Бородиной заставил Орлову забыть о слезах

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова, которая на днях тяжело переживала смерть своей четырёхлетней кошки Сони, получила неожиданный сюрприз от близкой подруги.
Телеведущая Ксения Бородина тайно привезла ей маленького котёнка. Вместе с мужем она подъехала к дому Орловой, спрятав малыша под курткой.
"Ты меня прости и не вели казнить… Мы его на улице нашли, я тебе клянусь…" — взволнованно сказала Бородина, вручая пушистый комочек.
Орлова, вышедшая на улицу, была потрясена. Она сразу поделилась трогательными кадрами в соцсетях и призналась, что не ожидала такого шага.
"У меня просто нет слов. Это Леон или просто Лёня… Чувствую, раскиснуть уже не получится", — написала певица.
Поклонники разделились в оценках. Большинство назвали поступок Бородиной чутким и трогательным, но некоторые посчитали, что Орловой стоило дать время пережить утрату.
Ранее Ольга Орлова в 11-ю годовщину смерти подруги и коллеги по группе "Блестящие" Жанны Фриске опубликовала трогательный пост. Она призналась, что скучает, и попросила покойную подругу встретить на том свете её недавно умершую кошку Соню.
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