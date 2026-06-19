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Новый судья и старые вопросы: почему дело Лерчек передали другому судье и что об этом говорит её адвокат

Шоу-бизнес

Уголовное дело блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) получило нового судью. Вместо Екатерины Кузьминой, которая приостановила судебный процесс до выздоровления подсудимой, рассмотрением займётся Джемал Курбанов. Детали смены судьи не уточняются.

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини
Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

Адвокат Лерчек Константин Третьяков в беседе с Super подтвердил, что в карточке дела действительно указан новый судья, однако официальных уведомлений о возобновлении процесса сторона защиты пока не получала.

"Да, по карточке дела так и есть, но нас официально не извещали о возобновлении процесса, ни о дате рассмотрения обращения прокуратуры, но о самом факте его подачи. Поэтому пояснить ничего не могу", — пояснил Третьяков.

На днях также стало известно, что правоохранительные органы требуют назначить Чекалиной судебно-медицинскую экспертизу. Поводом якобы послужили тренировки Лерчек в период прохождения химиотерапии — в день одной из процедур она рассказала подписчикам о занятии в спортзале, где поднимала тяжести, несмотря на ранее перенесённую операцию на позвоночнике, разрушенном метастазами.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили, который сам лечится от рака в онкоцентре имени Блохина, усомнился в диагнозе Лерчек из-за её активного образа жизни. Он заявил, что недоверие к блогеру связано с её прошлым, а также отметил, что в онкоцентре, где он проходит терапию, о ней ничего не знают.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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