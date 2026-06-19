Парад иноагентов и молчание Пугачёвой: как Максим Галкин* отметил 50-летие и кто его поздравил

Максим Галкин* 18 июня отметил своё 50-летие. Юморист, который живёт на Кипре вместе с супругой Аллой Пугачёвой, опубликовал в своём блоге пять снимков, подписав их одной цифрой — "50".

Фото: instagram by личный аккаунт Максима Галкина* в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Максим Галкин

В комментариях его поздравили несколько звёзд шоу-бизнеса.

"С днём рождения! Ура!" — написала Кристина Орбакайте, эмигрировавшая в США. "С юбилеем! Всех благ твоей семье", — откликнулся Игорь Гуляев. "Шикарный возраст у красавчика! Будь счастлив", — пожелала Светлана Лобода. "Прекрасный человек, от всей души поздравляю", — указала Альбина Джанабаева. Семён Слепаков* присоединился к поздравлениям.

Отдельно стоит отметить пост Стаса Садальского, который принёс публичные извинения Галкину за прошлые оскорбления и признался, что ревновал его к Алле Пугачёвой.

"Забудь и не обижайся, что ранее ругал тебя, просто ревновал к Алле Пугачевой", — написал актёр.

Глава ФПБК Виталий Бородин, напротив, поздравил юмориста с сарказмом, пожелав ему "наказания по всей строгости" и пустых залов. Сама Алла Пугачёва, которая публично поздравляла дочь Кристину и внуков, в этот раз не оставила комментариев в блоге мужа, ограничившись поздравлением жены Владимира Кузьмина.

Ранее Филипп Киркоров поздравил Кристину Орбакайте с 55-летием. Поп-король опубликовал памятное видео под свою песню "Кристина" и назвал именинницу "дважды отличницей".

* включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента