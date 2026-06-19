Блогер, объехавший весь мир, сделал неожиданный выбор: какую страну он назвал самой безопасной

Блогер, дизайнер и путешественник Артемий Лебедев, который посетил все страны мира, в новом ролике поделился неожиданным мнением о Северной Корее.
Комментируя новости об экономическом буме в КНДР, он заявил, что у россиян есть возможность посетить эту страну, и назвал её "самой безопасной на свете".
"Можно спокойно прилететь, и это самая безопасная страна на свете", — заявил Лебедев.
При этом он резко раскритиковал публикации в западных СМИ, в которых рассказывается о тяжёлых условиях жизни и казнях в КНДР. Блогер назвал такие статьи "говноновостями" и "залипухой", подчеркнув, что они не имеют отношения к реальности.
Ранее блогерша Айза-Лилуна Ай в Telegram-канале раскритиковала мужчин старше 40 лет, заявив, что они выглядят так, будто "пережили два пожара", и уступают молодым в развитии.
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