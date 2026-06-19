Тихая жизнь закончилась навсегда: Сергей Лазарев раскрыл реакцию детей на обрушившуюся славу

Певец Сергей Лазарев, который долгое время скрывал своих детей от посторонних глаз, впервые откровенно высказался о том, как его наследники воспринимают внимание публики.

Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Лазарев

Артист отметил, что в определённый момент скрывать их стало сложно, и теперь он всё чаще показывает их в соцсетях.

"Аня и Никита стали чаще появляться в моих соцсетях, потому что я, как и любой родитель, очень горжусь своими детьми и их достижениями, рад делиться этим с моими поклонниками. Дети спокойно относятся к своей медийности, им это не доставляет неудобство", — заявил он в беседе с РИА Новости.

По словам Лазарева, он учит детей правильно реагировать на популярность и старается привить им мысль о том, что внимание прессы к ним будет всегда, даже когда они вырастут.

Ранее певица Полина Гагарина в шутку предложила сосватать свою дочь Мию с сыном Сергея Лазарева Никитой.