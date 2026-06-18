Без фильтров и цензуры: что Егор Крид пообещал показать в новом документальном фильме о себе

Певец Егор Крид в Telegram-канале объявил о старте работы над документальным фильмом о себе.

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Егор Крид

По словам артиста, лента расскажет о его жизни и подготовке к двум масштабным концертам в московских "Лужниках", запланированным на 10 и 11 июля.

"Если честно, даже не верится, сколько всего произошло за эти годы. От пацана из Пензы, который просто мечтал заниматься музыкой, до всего того, что происходит сейчас. Были моменты, о которых знают все, а были такие, которые оставались только внутри моей команды и семьи", — написал Крид.

Артист пообещал показать всё "без фильтров". В фильм войдут архивные кадры, которые ранее никто не видел. Дата релиза пока неизвестна.

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