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Без фильтров и цензуры: что Егор Крид пообещал показать в новом документальном фильме о себе

Шоу-бизнес

Певец Егор Крид в Telegram-канале объявил о старте работы над документальным фильмом о себе.

Егор Крид
Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Егор Крид

По словам артиста, лента расскажет о его жизни и подготовке к двум масштабным концертам в московских "Лужниках", запланированным на 10 и 11 июля.

"Если честно, даже не верится, сколько всего произошло за эти годы. От пацана из Пензы, который просто мечтал заниматься музыкой, до всего того, что происходит сейчас. Были моменты, о которых знают все, а были такие, которые оставались только внутри моей команды и семьи", — написал Крид.

Артист пообещал показать всё "без фильтров". В фильм войдут архивные кадры, которые ранее никто не видел. Дата релиза пока неизвестна.

Ранее американский актёр Том Хэнкс признался, что до сих пор не может смотреть одну сцену из своего фильма "Изгой" (2000).

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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