Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тысячу лет ему были нипочём войны и бури: легендарный дуб Робин Гуда погиб из-за новой угрозы
Любого подонка можно простить: какое условие Бояков поставил уехавшим из России артистам
Французы проспали удар в тылу: пламя на военном объекте в Тулузе парализовало работу цехов
Опрометчивый глоток пива перед поездкой: через сколько часов организм очистится
Кот под потолком: почему отсутствие страха пред высотой не защищает хвостатых от тяжёлых травм
Больше никакой веры в современные хиты: Лазарев объяснил, почему новые треки живут два месяца
Молодость без шприца перестала быть мечтой: новые процедуры всё чаще заменяют уколы
Сочная жимолость на зависть соседям: три подкормки помогут кустам раскрыть весь потенциал
Камчатку свели к икре и крабам: 12 сувениров раскроют другую сторону полуострова

Кто вместо Шамана? Что ответил Игорь Бутман о выборе представителя России на "Интервидение"

Шоу-бизнес

Народный артист России, известный саксофонист и руководитель джазового оркестра Игорь Бутман высказался о предстоящем международном музыкальном конкурсе "Интервидение".

Игорь Бутман
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Игорь Бутман

По его мнению, у России нет недостатка в талантливых исполнителях, которые могли бы защищать честь страны на этом соревновании.

"Все популярные молодые артисты могут совершенно спокойно выходить на сцену со своими песнями. У меня нет какого-то предпочтения", — сказал музыкант в интервью ТАСС.

Бутман подчеркнул, что конкурс, несмотря на повышенное внимание публики и прессы, в первую очередь остаётся творческим состязанием, а не политической площадкой. Он не стал называть конкретных имён, отметив лишь, что выбор достойных представителей — задача организаторов, а не его.

Напомним, возрождённое "Интервидение" впервые после долгого перерыва прошло в 2025 году в Москве на "Live Арене". Россию тогда представлял певец Шаман (Ярослав Дронов), однако он отказался от борьбы за призовое место. Победителем стал вьетнамский исполнитель Дык Фук.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предлагал отправить на "Интервидение" не одного солиста, а коллаборацию из двух-трёх артистов, поющих на разных языках.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Мир. Новости мира
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Столица под ударом: массированный налет вынудил штабы пересмотреть тактику защиты мегаполиса
Мир. Новости мира
Столица под ударом: массированный налет вынудил штабы пересмотреть тактику защиты мегаполиса
Популярное
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины

Массированный налет беспилотников на Москву и Подмосковье привел к серьезным последствиям для промышленности и спровоцировал острый спор о методах защиты.

Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Британский позор всплыл наружу, но Стармер и Хан до сих пор на свободе Любовь Степушова Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Это едва не обернулось катастрофой: владельцы частного судна в Ла-Манше теперь умоляют о тишине
Это едва не обернулось катастрофой: владельцы частного судна в Ла-Манше теперь умоляют о тишине
Последние материалы
Любого подонка можно простить: какое условие Бояков поставил уехавшим из России артистам
Французы проспали удар в тылу: пламя на военном объекте в Тулузе парализовало работу цехов
Опрометчивый глоток пива перед поездкой: через сколько часов организм очистится
Кот под потолком: почему отсутствие страха пред высотой не защищает хвостатых от тяжёлых травм
Больше никакой веры в современные хиты: Лазарев объяснил, почему новые треки живут два месяца
Молодость без шприца перестала быть мечтой: новые процедуры всё чаще заменяют уколы
Камчатку свели к икре и крабам: 12 сувениров раскроют другую сторону полуострова
Сочная жимолость на зависть соседям: три подкормки помогут кустам раскрыть весь потенциал
Белковый мозг — не венец творения? Учёные допустили существование в космосе неорганического разума
Бабушкин десерт превратился в угрозу желудку: последствия неверной термообработки крахмала поразили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.