Кто вместо Шамана? Что ответил Игорь Бутман о выборе представителя России на "Интервидение"

Народный артист России, известный саксофонист и руководитель джазового оркестра Игорь Бутман высказался о предстоящем международном музыкальном конкурсе "Интервидение".

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По его мнению, у России нет недостатка в талантливых исполнителях, которые могли бы защищать честь страны на этом соревновании.

"Все популярные молодые артисты могут совершенно спокойно выходить на сцену со своими песнями. У меня нет какого-то предпочтения", — сказал музыкант в интервью ТАСС.

Бутман подчеркнул, что конкурс, несмотря на повышенное внимание публики и прессы, в первую очередь остаётся творческим состязанием, а не политической площадкой. Он не стал называть конкретных имён, отметив лишь, что выбор достойных представителей — задача организаторов, а не его.

Напомним, возрождённое "Интервидение" впервые после долгого перерыва прошло в 2025 году в Москве на "Live Арене". Россию тогда представлял певец Шаман (Ярослав Дронов), однако он отказался от борьбы за призовое место. Победителем стал вьетнамский исполнитель Дык Фук.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предлагал отправить на "Интервидение" не одного солиста, а коллаборацию из двух-трёх артистов, поющих на разных языках.