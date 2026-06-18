Больше никакой веры в современные хиты: Лазарев объяснил, почему новые треки живут два месяца

Певец Сергей Лазарев, известный по хитам и участию в "Евровидении", высказался о состоянии современной музыкальной индустрии.

Фото: commons.wikimedia.org by AleWi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лазарев

Артист признался, что его разочаровывает качество песен, которые становятся популярными благодаря соцсетям.

"Музыка стала совсем фоновой для людей, очень много "фастфуд"-песен, которые живут два-три месяца, пока под них снимают ролики в соцсетях. Зачастую эти песни не несут никакой музыкальной или смысловой ценности", — посетовал он в интервью РИА Новости.

Лазарев также заявил, что критично относится к себе как к автору и никогда не утвердит песню, которую сам написал. По его словам, ему легче продюсировать звучание трека, созданного для него другими авторами, потому что со стороны он видит, как именно он должен звучать.

"Мне легче продюсировать звучание трека, который кто-то для меня написал. Со стороны я точно понимаю, как именно он должен звучать", — поделился исполнитель.

Ранее Сергей Лазарев признавался, что получал предложения сниматься в кино, но отказался. Артист объяснил, что ему ближе театр, где он чувствует живую энергию зала и полностью ведёт свою роль.