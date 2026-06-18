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Раздробленное колено и брак плиточников: почему Ольга Бузова решила судиться и при чём здесь Катя Гордон

Шоу-бизнес

Телеведущая и певица Ольга Бузова, которая на минувших выходных поскользнулась в душе и получила серьёзную травму колена, готовится к длительному восстановлению. Несмотря на предписания врачей, она уже второй день подряд покидает больницу — сначала для выступления в Кремле, а затем на кастинг танцоров для будущих концертов.

Ольга Бузова
Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ольга Бузова

При этом артистка передвигается в инвалидной коляске и признаётся, что испытывает сильную боль.

"Мне сейчас больно, я нахожусь в некомфортном положении уже три часа. Более 40 швов, колено раздроблено вдребезги, слава Богу, что не перелом и что не голова. Становится страшно от того, какие могли бы быть последствия. Хирурги в шоке, я уже неделю в больнице, у меня лежачий режим, мне нельзя покидать больницу", — сказала Ольга.

Бузова также заявила, что считает виноватыми в случившемся работников, которые укладывали плитку в её ванной. По её словам, при падении плитка разбилась вдребезги, что усугубило травму. Она намерена разобраться с этим вопросом после восстановления и даже пошутила, что если Катя Гордон ищет ей мужа, пусть сначала займётся плиткой.

"После падения плитка разбилась вдребезги. Это вопрос не к моему падению, а к тому, как плитка была установлена. Этим вопросом будем заниматься после того, как я полностью восстановлюсь. Вопрос к тем, кто эту плитку устанавливал, ушиб получен не от падения. Если кто-то готов взяться за это дело — буду признательна. А то Катя Гордон мне мужа хочет искать, пусть хотя бы сначала с плиткой разберётся", — приводит слова Бузовой Telegram-канал Mash.

Ранее Ольга Бузова вышла на сцену Государственного Кремлёвского дворца спустя неделю после операции — в инвалидной коляске. Артистка призналась, что выступление далось ей тяжело, но она не хотела строить из себя "амазонку". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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