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Я молился и не дышал: как муж Митрошиной отреагировал на условный приговор и что он сказал о новой жизни

Шоу-бизнес

Муж блогера-миллионника Саши Митрошиной, Тимур Кошкаров, впервые прокомментировал приговор, вынесенный его жене.

Саша Митрошина
Фото: личный аккаунт Саши Митрошиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) public domain
Саша Митрошина

Он отметил, что Александра теперь сможет гулять с ним по Москве, а также в скором времени начнёт возвращаться в блог.

"Знали бы, как я счастлив, что она сейчас ходит туда-сюда по дому, радуется подаренным цветам с утра! Знал, что могу вернуться один. И до решения практически не дышал, не разговаривал, только молился", — написал Кошкаров в своём блоге.

Он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и веру, а также отметил, что это точно новый этап для их семьи. По его словам, теперь жена постепенно возвращается к нормальной жизни.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Сашу Митрошину к трём годам условно и штрафу в 900 тысяч рублей, а также конфисковал имущество на 115 миллионов рублей. Блогера признали виновной в легализации денежных средств. После оглашения приговора Митрошина расплакалась, а её родные в зале суда поддерживали её.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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