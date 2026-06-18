Я молился и не дышал: как муж Митрошиной отреагировал на условный приговор и что он сказал о новой жизни

Муж блогера-миллионника Саши Митрошиной, Тимур Кошкаров, впервые прокомментировал приговор, вынесенный его жене.

Фото: личный аккаунт Саши Митрошиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) public domain Саша Митрошина

Он отметил, что Александра теперь сможет гулять с ним по Москве, а также в скором времени начнёт возвращаться в блог.

"Знали бы, как я счастлив, что она сейчас ходит туда-сюда по дому, радуется подаренным цветам с утра! Знал, что могу вернуться один. И до решения практически не дышал, не разговаривал, только молился", — написал Кошкаров в своём блоге.

Он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и веру, а также отметил, что это точно новый этап для их семьи. По его словам, теперь жена постепенно возвращается к нормальной жизни.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Сашу Митрошину к трём годам условно и штрафу в 900 тысяч рублей, а также конфисковал имущество на 115 миллионов рублей. Блогера признали виновной в легализации денежных средств. После оглашения приговора Митрошина расплакалась, а её родные в зале суда поддерживали её.