Человек-эпоха в белых шортах: фанатка поделилась эмоциями от встречи с Пугачёвой и Галкиным*

Впечатлениями от случайной встречи с Аллой Пугачёвой и её мужем Максимом Галкиным* поделилась их украинская поклонница Елена Николаенко в Instagram**-аккаунте. Встреча произошла во время прогулки по Лимасолу на Кипре.

Фото: instagram by личный аккаунт Елены Николаенко в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва и Максим Галкин* с поклонницей

Женщина призналась, что годами слушала песни Пугачёвой и не верила, что когда-нибудь сможет увидеть её вживую. Когда она увидела певицу, у неё, по её словам, "перехватило дыхание".

"Алла Пугачёва казалась мне человеком-эпохой, какой-то недосягаемой сказкой. Когда я впервые увидела её, у меня буквально перехватило дыхание", — сказала фанатка.

Николаенко опубликовала совместное фото, на котором Пугачёва и Галкин* держатся за руки. Певица выбрала для прогулки белые шорты, свободную рубашку в чёрно-белую клетку, белые кроссовки и кепку. Галкин* был в голубой рубашке и тёмных джинсах.

Ранее другая поклонница, украинка Виктория Багазий, случайно встретила Аллу Пугачёву во время прогулки в Лимасоле. Она также поделилась фото и призналась, что до сих пор не верит в эту встречу.

*признан в России иностранным агентом по решению Минюста

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