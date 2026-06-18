Они хорошие и их много: Собчак объяснила, кого на самом деле зря теряют мужчины

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в шоу "Что о тебе думают?" затронула тему возраста и отношений, а также в шутку обратилась к телеведущему Дмитрию Диброву, ставшему гостем проекта.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

"Вы нас вообще не сбрасывайте со счетов, Дмитрий. Мне 44 [года], я, конечно, замужем. Но таких, как я, одиноких женщин, милф, в России много, и они хорошие", — заверила Собчак.

Журналистка также поинтересовалась у зрителей, что они думают о романах известных мужчин с девушками, которые намного младше них. По её мнению, в таких парах на первый план выходит вопрос об ответственности старшего партнёра.

Ранее Ксения Собчак в шоу "Что о тебе думают?" опровергла стереотип о своём браке с режиссёром Константином Богомоловым, иронично назвав супруга "диктатором и абьюзером".