Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец частных камер: жесткое решение парламентариев лишит бизнесменов главного дохода с трасс
Диета для водителя: какие продукты могут вызвать ложное срабатывание алкотестера
Это за гранью понимания: последний бой украинского военного превратили в платный контент
Человек-эпоха в белых шортах: фанатка поделилась эмоциями от встречи с Пугачёвой и Галкиным*
Стены больше не преграда: подмосковные города стали стремительно меняться ради особых жильцов
Кошка не пила чернила: если у питомца посинел язык, на принятие решения остаются считанные минуты
Столица под ударом: массированный налет вынудил штабы пересмотреть тактику защиты мегаполиса
Всего одно слово обнулило баллы многих: результаты экзамена в Волгограде выявили системный пробел
Кнопка со стрелочкой на панели приборов: зачем на самом деле нужно нажимать ее в жару и мороз

Они хорошие и их много: Собчак объяснила, кого на самом деле зря теряют мужчины

Шоу-бизнес

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в шоу "Что о тебе думают?" затронула тему возраста и отношений, а также в шутку обратилась к телеведущему Дмитрию Диброву, ставшему гостем проекта.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ксения Собчак

"Вы нас вообще не сбрасывайте со счетов, Дмитрий. Мне 44 [года], я, конечно, замужем. Но таких, как я, одиноких женщин, милф, в России много, и они хорошие", — заверила Собчак.

Журналистка также поинтересовалась у зрителей, что они думают о романах известных мужчин с девушками, которые намного младше них. По её мнению, в таких парах на первый план выходит вопрос об ответственности старшего партнёра.

Ранее Ксения Собчак в шоу "Что о тебе думают?" опровергла стереотип о своём браке с режиссёром Константином Богомоловым, иронично назвав супруга "диктатором и абьюзером".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Ближний Восток
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Мир. Новости мира
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Популярное
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины

Массированный налет беспилотников на Москву и Подмосковье привел к серьезным последствиям для промышленности и спровоцировал острый спор о методах защиты.

Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Британский позор всплыл наружу, но Стармер и Хан до сих пор на свободе Любовь Степушова Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Последние материалы
Столица под ударом: массированный налет вынудил штабы пересмотреть тактику защиты мегаполиса
Всего одно слово обнулило баллы многих: результаты экзамена в Волгограде выявили системный пробел
Кнопка со стрелочкой на панели приборов: зачем на самом деле нужно нажимать ее в жару и мороз
Ваш пёс совсем не охранник: как отучить собаку лаять на дверь, за которой никого нет
Море начало толкать воду назад: прибрежные города Испании оказались в западне из-за физики НЕ ПУБЛИКОВАТЬ
Страх перед мамой и внутренний блок: как Любовь Аксёнова справляется с откровенными съёмками
Нейросети уходят под воду: зачем на самом деле нужен тоннель через Берингов пролив
Рютте выдал горькую правду: немедленный приказ из США лишил европейские элиты покоя
Сердце Волгограда готовится к кардинальной перестройке: городские службы приступили к реализации амбициозного проекта
Они хорошие и их много: Собчак объяснила, кого на самом деле зря теряют мужчины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.