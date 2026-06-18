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Бросила курить и пить: как отказ от привычек изменил вес Ксении Бородиной

Шоу-бизнес

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина, известная по реалити-шоу "Дом-2", в Instagram*-аккаунте поделилась наблюдениями о том, как отказ от вредных привычек сказался на её фигуре.

Ксения Бородина
Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Бородиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Бородина

Она призналась, что последствия оказались неожиданными.

"То, что я бросила пить алко, не дало мне в минус ни одного килограмма! Ни грамма! А вот когда я бросила курить, сразу плюс три [килограмма], и с ними я борюсь", — раскрыла последствия отказа от сигарет и спиртного телеведущая.

Бородина также добавила, что перестать пить алкоголь ей было несложно, и она не скучает по временам, когда употребляла спиртное. Сейчас она сосредоточена на том, чтобы справиться с тремя килограммами, которые появились после отказа от курения.

Ранее актёр Сергей Романович ("Чернобыль: Зона отчуждения", "Ольга") рассказал, что уже 13 лет не употребляет алкоголь и считает это одним из самых важных решений в своей жизни.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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