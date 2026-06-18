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Невозможно скрывать правду за снимками из зала: шоумен объяснил причины массового недоверия к Лерчек

Шоу-бизнес

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, который уже два года борется с раком кишечника четвёртой стадии, в Telegram-канале вновь высказался о блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек).

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини
Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

По его мнению, недоверие к её онкологическому диагнозу вызвано тем, что она начинала с обмана, а активный образ жизни — походы в спортзалы и на светские мероприятия — только подогревает сомнения.

"Но как можно быть настолько скудоумными и непроходимо тупыми людьми, чтобы ходить в спортзалы, на вернисажи и выдавать это за проявление индивидуальности болезни? При мне постыдитесь говорить про физические нагрузки! Конечно, у людей в погонах возникли вопросы. Невозможно при том, что весь организм разрушен, куда-то ходить. Конечно, никто не верит. Вот откуда неприятие этой персоны", — высказался Отар.

Кушанашвили также заявил, что сам лечится в онкоцентре имени Блохина на том же 22-м этаже, где, по его словам, сейчас проходит терапию Лерчек. Однако, когда он спросил персонал, никто не знал о том, что там лечится какой-то блогер.

Ранее Отар Кушанашвили, который сам борется с раком кишечника четвёртой стадии, публично обратился к Ольге Бузовой, перенесшей операцию на колене. Он иронично заметил, что певица "из ноги сделала произведение Гоголя", и упрекнул её в том, что она не предложила ему поддержку.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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