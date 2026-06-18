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Смешно даже просто читать: Сати Казанова поставила точку в слухах о своих родах

Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова, которая сейчас живёт в Италии с мужем Стефано Тиоццо и воспитывает дочь, высказалась о слухах, ходивших вокруг её родов.

Сати Казанова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сати Казанова

Артистка опровергла информацию о том, что будто бы ходила несколько дней с пуповиной, дожидаясь, что она сама отсохнет.

"В СМИ писали, будто я ходила с пуповиной, пока она сама не отсохнет. Это смешно. Для меня был важен так называемый золотой час после рождения. Чтобы пуповина полностью отпульсировала", — заявила Сати в интервью kp.ru.

Казанова уточнила, что весь процесс занял меньше часа, а пуповину перерезал её муж, который сразу согласился на парные роды. Она подчеркнула, что для неё было важно, чтобы ребёнок получил все необходимые вещества из плаценты перед тем, как её перережут.

Ранее сын покойного рэпера Децла, Антоний Толмацкий, рассказал о затяжном конфликте с собственным дедушкой. По словам молодого артиста, его дед требует, чтобы он перестал использовать фамилию, несмотря на доказанное ДНК-тестом родство.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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