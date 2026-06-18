Смешно даже просто читать: Сати Казанова поставила точку в слухах о своих родах

Бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова, которая сейчас живёт в Италии с мужем Стефано Тиоццо и воспитывает дочь, высказалась о слухах, ходивших вокруг её родов.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сати Казанова

Артистка опровергла информацию о том, что будто бы ходила несколько дней с пуповиной, дожидаясь, что она сама отсохнет.

"В СМИ писали, будто я ходила с пуповиной, пока она сама не отсохнет. Это смешно. Для меня был важен так называемый золотой час после рождения. Чтобы пуповина полностью отпульсировала", — заявила Сати в интервью kp.ru.

Казанова уточнила, что весь процесс занял меньше часа, а пуповину перерезал её муж, который сразу согласился на парные роды. Она подчеркнула, что для неё было важно, чтобы ребёнок получил все необходимые вещества из плаценты перед тем, как её перережут.

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