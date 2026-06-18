Бузовой пришлось поменять шпильки на колёса: певица поразила Кремлёвский дворец после операции

Ольга Бузова вышла на сцену Государственного Кремлёвского дворца спустя неделю после операции на колене. Артистка появилась перед зрителями в инвалидной коляске.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Напомним, 12 июня она поскользнулась в душе и рассекла колено, после чего ей потребовалась экстренная операция.

"Мои хорошие, я не хочу строить из себя амазонку. Если честно, было очень тяжело", — призналась артистка.

По словами Бузовой, подготовка к выходу на сцену в её состоянии была долгой и непростой. Кроме того, артистке было морально сложно из-за невозможности встать во время концерта.

"В больнице как-то на это не обращаешь внимание, ибо других вариантов нет. Я либо в постели, либо еду в кресле", — отметила певица, чьи слова приводит Telegram-канал Super.

Ранее Ольга Бузова сообщала, что восстановление после операции затягивается: рана оказалась слишком глубокой, и врачи не могли назвать дату выписки. Тогда она призналась, что спит чуть больше трёх часов в сутки и не может передвигаться самостоятельно.