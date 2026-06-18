ДНК не помог: почему отец Децла требует, чтобы его родной внук отказался от фамилии

Наследник покойного рэпера Децла, Антоний Толмацкий, который сам занимается музыкой и снимается в реалити-шоу, стал гостем программы Эльдара Джарахова "Поколения". В ходе разговора молодой человек впервые так подробно высказался о напряжённых отношениях с дедушкой, продюсером Александром Толмацким.

Фото: youtube.com by канал Консерватор, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Толмацкий

По словам Антония, дед, который отсутствовал в его жизни 15 лет, теперь активно вмешивается в его творческую деятельность. Он звонит на телеканал "Пятница!" и требует, чтобы внука не подписывали фамилией Толмацких. При этом Антоний прошёл ДНК-тест, который официально подтвердил его родство с отцом.

"Я родной сын своего отца. Доказано это генетически, а мой дед звонит на телеканал "Пятница!" и орёт, что они не имеют право моей фамилией подписывать меня же! Хотя мы с ним ДНК-тест сделали. Я официально доказан! Его 15 лет не было в моей жизни, он пришёл заниматься правами моего отца. Вот это парадокс — он ругал его полжизни в медиа, а в итоге пришёл и занимается его наследием", — высказался Антоний.

Недавно в семье разгорелся новый скандал: в Сеть попало видео, где Антоний кричит на мать Юлию Киселёву и якобы хочет выгнать её из квартиры. После этого на него обрушилась волна хейта. Однако за внука вступилась бабушка, которая объяснила, что квартира принадлежит ей, а она просила Антония разменять её, чтобы они с матерью жили отдельно.

Ранее Антоний Толмацкий публично жаловался на трудности и признавался, что очень скучает по отцу.