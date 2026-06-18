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Слёзы в зале суда Москвы: приговор блогерше Митрошиной изменил её жизнь в один миг

Шоу-бизнес

В Тверском суде Москвы 18 июня вынесли приговор по громкому делу блогера-миллионника Александры Митрошиной, известной в Сети как "Матерь бложья".

Саша Митрошина
Фото: личный аккаунт Александры Митрошиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) public domain
Саша Митрошина

Суд признал её виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, у блогера конфискуют имущество на сумму легализованных средств — 115 миллионов рублей.

После оглашения приговора Саша расплакалась. Корреспондент Super из зала суда передаёт, что девушка тут же принялась обниматься с родными, которые пришли поддержать её в непростой день, — они тоже не сдержали слёз.

Напомним, в марте 2025 года Сашу Митрошину задержали в аэропорту Сочи по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в центре Москвы. Защита блогера заявляла, что она полностью погасила долг перед ФНС и сотрудничала со следствием. С тех пор Митрошина находилась под домашним арестом, на неё также был наложен запрет на использование интернета и сотовой связи.

Накануне, 17 июня, сторона обвинения запросила для Митрошиной три года колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей. Сама блогерша в последнем слове заявила, что готова к любому исходу.

Ранее суд отказал телеведущей Виктории Боне в иске на 3 миллиона рублей к блогерше Авроре Кибе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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