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Жизнь в Испании оказалась не сказкой: бытовые крахи довели Татьяну Лазареву* до слёз

Шоу-бизнес

Телеведущая и юмористка Татьяна Лазарева*, которая сейчас живёт в Испании, в Telegram-канале поделилась утренними переживаниями. Она призналась, что проснулась с тяжёлым настроением и не сдержала слёз.

Татьяна Лазарева
Фото: instagram by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Лазарева

Причинами стали отключение электричества из-за неоплаченных счетов, тоска по детям и внукам, гусеницы, уничтожившие её розы, и внезапно уехавшие друзья.

"Я ещё немного посидела с перевариванием этих моих дурацких поводов для грусти, а потом грустить перестала и разрешила себе порадоваться", — поделилась артистка.

В 2022 году Лазарева вместе с младшей дочерью уехала в Испанию. В 2024 году она объявила о разводе с Михаилом Шацем** — отцом её детей, с которым не жила вместе уже много лет. Шац продолжает поддерживать связь с детьми и периодически прилетает, чтобы повидаться с внучкой.

Ранее Татьяна Лазарева* в интервью раскритиковала жителей России и постсоветских стран за нежелание брать на себя ответственность, назвав это "абсолютной инфантильностью"

* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** признан в РФ иностранным агентом

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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