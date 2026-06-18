Шутки про плётку больше не актуальны: Собчак призналась в добровольном подчинении супругу

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в шоу "Что о тебе думают?" затронула тему своего брака с режиссёром Константином Богомоловым и опровергла распространённый стереотип о том, что в их паре главенствует она.
"Это главная наша тема шуток, потому что я говорю: Костя, люди просто не знают, что ты диктатор, абьюзер, главный в семье и Собчак ходит вот так [на цыпочках]. Мне именно это и нравится, что наконец-таки появился мужчина, который произвёл укрощение строптивой", — сказала ведущая.
По словам Собчак, многие полагают, будто в их паре она является "бой-бабой с плёткой", но это "совершенно не так". Она с иронией добавила, что именно такое положение дел её устраивает.
Ранее бывшая супруга Константина Богомолова, актриса Дарья Мороз, рассказывала, как экс-муж помогает ей в воспитании их 15-летней дочери Анны. Она отмечала, что Богомолов созванивается с девочкой после ссор с мамой и мягко улаживает конфликты, а сама Мороз называет этот подход "классным".
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