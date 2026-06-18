Сравнение с Гоголем не удалось: Отар Кушанашвили разнёс Бузову за театральность её травмы

Телеведущий Отар Кушанашвили, который на протяжении последних двух лет борется с онкологическим заболеванием (рак кишечника четвёртой стадии с метастазами), перенёс несколько тяжёлых операций и курсов химиотерапии, в своём видеообращении публично обратился к Ольге Бузовой.

Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Поводом стала травма певицы: она поскользнулась в душе, рассекла колено и перенесла операцию, ежедневно рассказывая о своих страданиях в блоге.

"Будучи человеком, который в ежедневном режиме сопротивляется наступлению старухи с косой, наблюдая за тобой, я восхищаюсь тобой! Из ноги сделать произведение Гоголя. "Адская боль". Ты не знаешь, что такое адская боль", — обратился Кушанашвили к певице.

Он также упрекнул Бузову в том, что она не предложила ему поддержку, хотя ранее Николай Басков и Валерий Меладзе предлагали ему финансовую помощь. Кушанашвили иронично отметил, что покойный продюсер Юрий Айзеншпис был бы в восторге от такого "шоу из одной ноги".

Ранее Ольга Бузова вышла на связь из больницы и призналась, что восстановление после операции затягивается. Рана оказалась слишком глубокой, и врачи не могут сказать, когда её выпишут. Певица сообщила, что спит чуть больше трёх часов в сутки и не может передвигаться самостоятельно.