Забудьте про каноны и белые платья: беременная Бузова раскрыла детали своего тайного события

Младшая сестра известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой, Анна Бузова, в Instagram*-аккаунте ответила на вопросы подписчиков о семейном статусе.

Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Бузовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Бузова с мужем Константином Штрыкиным

Девушка подтвердила, что она и её возлюбленный официально зарегистрировали брак, но обошлись без традиционного праздника.

"У нас всё абсолютно было не по канонам и нормам счастливых картинок брака. Мы расписались в МФЦ без торжества, и это было волшебно. Съели мороженое после, прогулялись по Москве и просто насладились этим моментом вдвоём", — поделилась Анна.

Пара решила не устраивать пышное мероприятие, а провести день в спокойной атмосфере, наслаждаясь друг другом.

Напомним, весной Анна Бузова подтвердила, что они с избранником ждут ребёнка. Также Бузова рассказывала о подготовке к родам и своих сомнениях по поводу присутствия партнёра в ответственный момент.

Ранее старшая сестра Анны, певица Ольга Бузова, перенесла экстренную операцию на колене после травмы в ванной. Она сообщила, что рана оказалась слишком глубокой, и до сих пор не может передвигаться самостоятельно. Ольга призналась, что спит всего по три часа, а её выписка из больницы откладывается на неопределённый срок.

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