Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подмосковье содрогнулось от взрывов: падение обломков обернулось госпитализацией десятков людей
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Картина на стене выдала $3,5 млн: как нотариус во Франции закрыл главную опись в своей жизни
Кошельки захлопнулись навсегда: озвученный в Бразилии диагноз лишил Киев последних иллюзий
Зеленский потянулся к Индии за поддержкой: Нью-Дели быстро остудил киевский энтузиазм
Семья стала единственным спасением в аду: Джоли описала состояние после разрыва с Брэдом Питтом
Казаки и Государственный исторический музей объединились: подписание договора определило новый вектор развития
Никакого инвентаря, никакой суеты: гид по самой эффективной домашней тренировке
Битва за нижнюю полку: как в РЖД ограничили личное пространство жёстким регламентом

Забудьте про каноны и белые платья: беременная Бузова раскрыла детали своего тайного события

Шоу-бизнес

Младшая сестра известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой, Анна Бузова, в Instagram*-аккаунте ответила на вопросы подписчиков о семейном статусе.

Анна Бузова с мужем Константином Штрыкиным
Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Бузовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Бузова с мужем Константином Штрыкиным

Девушка подтвердила, что она и её возлюбленный официально зарегистрировали брак, но обошлись без традиционного праздника.

"У нас всё абсолютно было не по канонам и нормам счастливых картинок брака. Мы расписались в МФЦ без торжества, и это было волшебно. Съели мороженое после, прогулялись по Москве и просто насладились этим моментом вдвоём", — поделилась Анна.

Пара решила не устраивать пышное мероприятие, а провести день в спокойной атмосфере, наслаждаясь друг другом.

Напомним, весной Анна Бузова подтвердила, что они с избранником ждут ребёнка. Также Бузова рассказывала о подготовке к родам и своих сомнениях по поводу присутствия партнёра в ответственный момент.

Ранее старшая сестра Анны, певица Ольга Бузова, перенесла экстренную операцию на колене после травмы в ванной. Она сообщила, что рана оказалась слишком глубокой, и до сих пор не может передвигаться самостоятельно. Ольга призналась, что спит всего по три часа, а её выписка из больницы откладывается на неопределённый срок.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Каждый год кабачки некуда девать? Этот паштет с сыром съедают первым, еще до обеда
Еда и рецепты
Каждый год кабачки некуда девать? Этот паштет с сыром съедают первым, еще до обеда
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Популярное
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России

Внезапная остановка грузопотоков на ключевом направлении поставила власти республики перед сложным выбором и необходимостью признать внутренние просчеты.

Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку Любовь Степушова Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Космический корабль Илона Маска почти на Земле: на его борту — сокровище, которое ждали десятилетиями
Космический корабль Илона Маска почти на Земле: на его борту — сокровище, которое ждали десятилетиями
Последние материалы
Зеленский потянулся к Индии за поддержкой: Нью-Дели быстро остудил киевский энтузиазм
Семья стала единственным спасением в аду: Джоли описала состояние после разрыва с Брэдом Питтом
Казаки и Государственный исторический музей объединились: подписание договора определило новый вектор развития
Никакого инвентаря, никакой суеты: гид по самой эффективной домашней тренировке
Битва за нижнюю полку: как в РЖД ограничили личное пространство жёстким регламентом
Забудьте про каноны и белые платья: беременная Бузова раскрыла детали своего тайного события
Цитрусовые больше не нужны: эта ягода перекрыла суточную норму витаминов в одной порции
Ледяная угроза в жаркий полдень: как мороженое обманывает ваш организм и провоцирует приступы голода
Клубнику есть надоело. Варю из неё варенье строго по одному рецепту без загустителей: вкуснее, чем в ресторане
Ядерный щит России и Китая оказался в фокусе США: Вашингтон готовит новый передел влияния
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.