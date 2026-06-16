Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арендатор превратил квартиру в развалины? Проверьте свой договор на эти 5 ошибок
Дачный участок вне зоны доступа: хитрая схема посадки обрушила навигацию назойливой мошкары
Тихий омут среди бутиков: новый способ семейного отдыха в ТЦ поражает экспертов рынка
Миф о пользе диет рухнул: полное исключение привычных нутриентов спровоцировало удар по печени
Земля есть, а жизни нет: чиновники Подмосковья довели многодетных родителей до крайних мер
Минимализм как роскошь: почему стильные женщины выбирают белые шорты в этом сезоне
Подложные номера: как неосторожность при покупке авто может привести к лишению прав
Горох на земле — деньги на ветер: почему без этой простой процедуры вы теряете половину урожая
Спамеры атаковали телефоны россиян: откуда они берут базы для безумных обзвонов

Цена успеха Анны Хилькевич: чем приходится жертвовать ради главных телепроектов страны

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Хилькевич совмещает карьеру актрисы, работу ведущей и воспитание троих детей, участвуя в масштабных проектах. В беседе с Петербург2 она призналась, что за публичное признание приходится платить высокую цену, и чаще всего это время, которое могло бы быть посвящено семье. Артистка подчеркивает, что постоянно ищет баланс, но работа часто вынуждает делать непростой выбор в пользу карьеры.

Анна Хилькевич
Фото: t.me/khilkevich_life_chat/ is licensed under public domain
Анна Хилькевич

Для желающих построить карьеру на телевидении у Хилькевич есть три рекомендации: быть полностью вовлеченным в индустрию, активно посещать кастинги и постоянно искать свой уникальный творческий код. Она отмечает, что сейчас вход в профессию стал доступнее, однако успех требует умения удивлять аудиторию. Сама знаменитость признается, что никогда не стремилась участвовать в вокальных или других талантах-шоу, предпочитая профессиональное развитие в рамках театральной школы.

"Многие артисты сталкиваются с тем, что медийность требует жертв, и часто именно личное пространство становится разменной монетой в погоне за рейтингами", — отметил в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Переход к телеведущей и профессиональные ориентиры

Переход в амплуа ведущей происходит постепенно: от участия в жюри к работе в прямых эфирах "Утра на ТНТ". Хилькевич признается, что предъявляет к себе завышенные требования, поэтому к сложным проектам подходит осторожно, подкрепляя их постоянными занятиями речью и актерскими техниками. В качестве примера для подражания она называет Регину Тодоренко, отмечая схожесть их трудолюбия и оптимистичного отношения к жизни.

Сейчас Анна активно погружена в съемочный процесс "Хочу на ТНТ", предпочитая самостоятельно присутствовать на кастингах. Подобная включенность помогает ей лучше понимать мотивацию участников и атмосферу внутри проекта. Она подчеркивает, что совершенствовать профессиональные навыки приходится ежедневно на протяжении полутора десятилетий, так как даже опытные звезды нередко переживают из-за общественного мнения, как это случается и в других историях знаменитостей.

Ответы на популярные вопросы о карьере на ТВ

Нужно ли профильное образование, чтобы попасть на телевидение?

Хилькевич отмечает, что театральное образование помогает в профессии, однако сейчас индустрия открыта для людей с яркой индивидуальностью и навыками коммуникации.

Как справиться с нехваткой личного времени?

Артистка признает, что идеальной формулы нет, и приходится постоянно балансировать между профессиональными амбициями и интересами семьи.

Что важнее: талант или связи?

Ключевыми факторами успеха являются погруженность в профессиональную среду, активность и готовность постоянно обучаться новому.

Можно ли научиться быть ведущим с нуля?

Работа ведущего требует подготовки — занятий с педагогами по речи и постоянной практики, что подтверждается личным опытом Анны в развитии профессиональных навыков.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Новости Иркутска
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Регионы
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Провал сценария в Керченском проливе: единогласное решение судей пяти стран изменило статус моря
Юг
Провал сценария в Керченском проливе: единогласное решение судей пяти стран изменило статус моря
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Срок уже назван: заявление в Минске поставило под удар всю логику затянувшегося противостояния
Срок уже назван: заявление в Минске поставило под удар всю логику затянувшегося противостояния
Последние материалы
Цена успеха Анны Хилькевич: чем приходится жертвовать ради главных телепроектов страны
Арендатор превратил квартиру в развалины? Проверьте свой договор на эти 5 ошибок
Дачный участок вне зоны доступа: хитрая схема посадки обрушила навигацию назойливой мошкары
Тихий омут среди бутиков: новый способ семейного отдыха в ТЦ поражает экспертов рынка
Миф о пользе диет рухнул: полное исключение привычных нутриентов спровоцировало удар по печени
Земля есть, а жизни нет: чиновники Подмосковья довели многодетных родителей до крайних мер
Минимализм как роскошь: почему стильные женщины выбирают белые шорты в этом сезоне
Подложные номера: как неосторожность при покупке авто может привести к лишению прав
Горох на земле — деньги на ветер: почему без этой простой процедуры вы теряете половину урожая
Спамеры атаковали телефоны россиян: откуда они берут базы для безумных обзвонов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.