Они общались с детства: что известно о свадьбе 16-летней дочери участника "Корней"

Певец Александр Бердников, известный по группе "Корни" и как финалист "Фабрики звёзд", поделился радостной семейной новостью.
Его 16-летняя дочь Милана выходит замуж. Об этом артист и его супруга рассказали "МК" на кинопремьере, куда пришли без наследницы.
"Сейчас выбирает платье, но в Москве, к счастью, можно что‑то найти", — поделились родители.
Будущий муж Миланы — сын друзей семьи. Молодые люди знакомы с детства.
"Это сын наших друзей, они общались с детства, ну и так сложилось, что теперь женятся", — объяснил Бердников.
Раннюю свадьбу детей оплатят родители.
Ранее 24-летний Александр Круг, сын покойного шансонье Михаила Круга, сыграл свадьбу с Ульяной Сытиновой, с которой познакомился на программе "Давай поженимся!".
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.