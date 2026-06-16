Они общались с детства: что известно о свадьбе 16-летней дочери участника "Корней"

Певец Александр Бердников, известный по группе "Корни" и как финалист "Фабрики звёзд", поделился радостной семейной новостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxakof, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Группа "Корни"

Его 16-летняя дочь Милана выходит замуж. Об этом артист и его супруга рассказали "МК" на кинопремьере, куда пришли без наследницы.

"Сейчас выбирает платье, но в Москве, к счастью, можно что‑то найти", — поделились родители.

Будущий муж Миланы — сын друзей семьи. Молодые люди знакомы с детства.

"Это сын наших друзей, они общались с детства, ну и так сложилось, что теперь женятся", — объяснил Бердников.

Раннюю свадьбу детей оплатят родители.

Ранее 24-летний Александр Круг, сын покойного шансонье Михаила Круга, сыграл свадьбу с Ульяной Сытиновой, с которой познакомился на программе "Давай поженимся!".