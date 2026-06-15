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Иск отклонен, ирония осталась: Аврора Киба лишила Боню последнего утешения после проигрыша в суде

Шоу-бизнес

Бывшая девушка Григория Лепса, 20-летняя блогерша Аврора Киба, в личном блоге отреагировала на результат судебного разбирательства с телеведущей Викторией Боней.

Аврора Киба
Фото: Личный аккаунт Авроры Кибы в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ)
Аврора Киба

"Если адвокат Бони считает свой проигрыш в этом деле достижением профессиональной деятельности и говорит, что: "Нам результат был неважен", — я вас поздравляю! Итог: процесс завершён, решение суда законно и обоснованно. Все остальные интерпретации — попытка выдать поражение за победу", — высказалась Киба.

Блогерша поблагодарила суд и заявила, что верила в справедливое решение, основанное на предоставленных ею доказательствах. Она также не удержалась от иронии в адрес оппонентки.

Напомним, суд отказал Боне в иске на 3 миллиона рублей из-за постов Кибы, в которых она назвала телеведущую "любовницей" и заявила о продаже тела за 3 тысячи евро. Сам конфликт начался с высказываний Бони об отношениях Лепса и Кибы, разница в возрасте между которыми составляет 43 года.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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