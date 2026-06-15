Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Технический риск при выборе масла: как переход на 5W-40 может спасти изношенный мотор
Фантазии о мире без гроша в кармане: в Киеве озвучили три условия финала конфликта
Эйнштейна загнали в тупик: физики доказали реальность передачи данных в прошлое
Соседи подумают, что это французские духи: цветок, который окутает сад шлейфом ванили и миндаля
Скребут по самому дну: опустошение хранилищ нефти в США достигло критической точки 1983 года
Вместо ватрушек и сырников: десерт из лаваша с творогом исчезает со стола за минуты
Срыв секретных договоренностей на Аляске: в МИД России объяснили затяжку кризиса
После 30 это обязан знать каждый: домашние упражнения, которые спасают спину и колени
Десять городов для побега из Москвы: куда уехать на электричке ради архитектуры и еды

Больше никакой маски идеальности: подход Кэти Перри к материнству определил характер её дочери

Шоу-бизнес

Американская певица Кэти Перри, которая воспитывает пятилетнюю дочь Дейзи Дав от экс-возлюбленного Орландо Блума, поделилась мыслями о материнстве и о том, каким примером она хочет быть для ребёнка.

Кэти Перри
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кэти Перри

"Я думаю, что, когда матери могут быть самими собой — ощущая максимальную поддержку и не скрывая своей истинной сущности, — это всегда становится хорошим примером для детей. И я рада быть для своей прекрасной дочери примером сильной, уравновешенной, умной, смешной и немного странной женщины", — сказала Перри.

Певица также посетила премьеру своего нового концертного фильма на фестивале Tribeca в Нью-Йорке, где вновь заговорила о дочке.

"У неё сильный характер. Она всегда говорит мне именно то, что думает", — заявила она.

Напомним, Дейзи Дав родилась в 2020 году. Кэти и Орландо Блум встречались девять лет, планировали свадьбу, но расстались в 2025 году. Ради дочери они сохранили дружеские отношения.

Ранее актриса Дженнифер Гарнер рассказала, как развод с Беном Аффлеком повлиял на её карьеру. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Садоводство, цветоводство
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Регионы
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Лояльность украинцев может качнуться к России: Москва может сыграть на главной боли Киева
Лояльность украинцев может качнуться к России: Москва может сыграть на главной боли Киева
Последние материалы
Вместо ватрушек и сырников: десерт из лаваша с творогом исчезает со стола за минуты
Срыв секретных договоренностей на Аляске: в МИД России объяснили затяжку кризиса
Больше никакой маски идеальности: подход Кэти Перри к материнству определил характер её дочери
После 30 это обязан знать каждый: домашние упражнения, которые спасают спину и колени
Десять городов для побега из Москвы: куда уехать на электричке ради архитектуры и еды
Мирное сосуществование стало невозможным: муж Гвинет Пэлтроу нашёл единственный способ избежать ссор
Евросоюз решился на опасный шаг: принятое по Киеву решение грозит параличом всей системе
Опасная игра Брюсселя: резкий жест Каи Каллас лишил Европу последнего шанса на лидерство
Вес стоит на месте, а живот растет: ошибка, которую совершают почти все худеющие люди
Жир на животе начнет таять: что нужно есть утром вместо хлопьев и сладких каш
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.