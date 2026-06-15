Больше никакой маски идеальности: подход Кэти Перри к материнству определил характер её дочери

Американская певица Кэти Перри, которая воспитывает пятилетнюю дочь Дейзи Дав от экс-возлюбленного Орландо Блума, поделилась мыслями о материнстве и о том, каким примером она хочет быть для ребёнка.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кэти Перри

"Я думаю, что, когда матери могут быть самими собой — ощущая максимальную поддержку и не скрывая своей истинной сущности, — это всегда становится хорошим примером для детей. И я рада быть для своей прекрасной дочери примером сильной, уравновешенной, умной, смешной и немного странной женщины", — сказала Перри.

Певица также посетила премьеру своего нового концертного фильма на фестивале Tribeca в Нью-Йорке, где вновь заговорила о дочке.

"У неё сильный характер. Она всегда говорит мне именно то, что думает", — заявила она.

Напомним, Дейзи Дав родилась в 2020 году. Кэти и Орландо Блум встречались девять лет, планировали свадьбу, но расстались в 2025 году. Ради дочери они сохранили дружеские отношения.

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