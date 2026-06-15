Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотая клетка Голливуда захлопнулась: иски в США вынудили Кевина Спейси вспомнить нищету
Закулисный конфликт США и Ирана обострился: Вашингтон пошел на рискованный шаг
Российских туристов вышвыривают с европейских пляжей: Финляндия и Швеция требуют полной блокировки
Это уже не просто угрозы: немецкие ВВС нацелились на стратегические рубежи России
Екатеринбург против Мадрида: звездный игрок сравнил атмосферу на Урале с энергией в Испании
Дышать становится всё тяжелее: эксперты зафиксировали пугающую концентрацию газов в Кузбассе
РЖД заморозили продажу билетов на сентябрь: что делать тем, кто ждал бархатный сезон
Срок уже назван: заявление в Минске поставило под удар всю логику затянувшегося противостояния
Секретные морские направления России: здесь нет толп, а море чище и теплее

Сравнение с Бритни Спирс стало проклятием: звезда 2000-х раскрыла детали многолетнего давления

Шоу-бизнес

Американская певица и актриса Джессика Симпсон, известная по хиту "I Wanna Love You Forever", выступила на концерте в Бетлехеме (штат Пенсильвания).

Джессика Симпсон
Фото: commons.wikimedia.org by LawrenceFung, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джессика Симпсон

В перерыве между песнями она откровенно рассказала о давлении, с которым столкнулась в начале карьеры.

"Когда я только начала петь, не все на звукозаписывающей студии считали меня поп-звездой. Мне говорили: "Есть Бритни Спирс, есть Кристина Агилера, мы их любим, мы их поддерживаем". Мне пришлось пойти по их стопам. Я правда думала, что меня взяли только из-за моего голоса, а потом вдруг сказали: "Так, тебе нужно сбросить 15 фунтов". Для 17-летней девушки это было очень много", — отметила Симпсон.

По словам артистки, давление усилилось после выхода её второго альбома Irresistible в 2001 году. Продюсеры требовали от неё не просто худобы, а рельефного пресса.

"Мне нужны были шесть кубиков, но это было невозможно. Я просто не такая… У меня немного выпирает живот. Я всегда чувствовала себя неудачницей, потому что мне всегда казалось, что я недостаточно хороша", — цитирует Daily Mail певицу.

С годами Джессика научилась принимать себя. В прошлом году после 15-летнего перерыва она выпустила мини-альбом Nashville Canyon и снова вышла на сцену. "Приятно снова выступать в свои 40 плюс. Здесь я чувствую себя как дома", — призналась она.

Ранее солистка группы t. A.T.u. Лена Катина призывала женщин не гнаться за пластикой и принимать себя с возрастом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Еда и рецепты
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Срок уже назван: заявление в Минске поставило под удар всю логику затянувшегося противостояния
Мир. Новости мира
Срок уже назван: заявление в Минске поставило под удар всю логику затянувшегося противостояния
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки
Мировая кооперация
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Лояльность украинцев может качнуться к России: Москва может сыграть на главной боли Киева
Лояльность украинцев может качнуться к России: Москва может сыграть на главной боли Киева
Последние материалы
Секретные морские направления России: здесь нет толп, а море чище и теплее
Ценные кадры стерты в порошок: решение командования ВСУ в Сумской области привело к шоку в частях
Вместо аптеки — в парную: какой веник обязан взять в баню каждый уставший работяга
Костей не нашли, а вид открыли: в Бразилии признали существование призрачного хищника из песков
Ипотечный бум нанес ответный удар: массовый ввод новостроек в Подмосковье обрушил планы арендодателей
Громкое признание в Глиндейле: Эд Ширан в США подтвердил уход со сцены ради личных целей
Серьёзная опасность привычных недомоганий: 5 видов боли, требующих обязательной проверки
Двойная игра на выживание: Банковая столкнулась с фатальным противоречием в своих планах
Обвинения в политизации не новы: как Кевин Спейси оценил современное состояние премии "Оскар"
Западный фасад трещит по швам: 17 государств готовы признать фиаско санкционной политики против Ирана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.