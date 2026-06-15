Сравнение с Бритни Спирс стало проклятием: звезда 2000-х раскрыла детали многолетнего давления

Американская певица и актриса Джессика Симпсон, известная по хиту "I Wanna Love You Forever", выступила на концерте в Бетлехеме (штат Пенсильвания).

Фото: commons.wikimedia.org by LawrenceFung, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джессика Симпсон

В перерыве между песнями она откровенно рассказала о давлении, с которым столкнулась в начале карьеры.

"Когда я только начала петь, не все на звукозаписывающей студии считали меня поп-звездой. Мне говорили: "Есть Бритни Спирс, есть Кристина Агилера, мы их любим, мы их поддерживаем". Мне пришлось пойти по их стопам. Я правда думала, что меня взяли только из-за моего голоса, а потом вдруг сказали: "Так, тебе нужно сбросить 15 фунтов". Для 17-летней девушки это было очень много", — отметила Симпсон.

По словам артистки, давление усилилось после выхода её второго альбома Irresistible в 2001 году. Продюсеры требовали от неё не просто худобы, а рельефного пресса.

"Мне нужны были шесть кубиков, но это было невозможно. Я просто не такая… У меня немного выпирает живот. Я всегда чувствовала себя неудачницей, потому что мне всегда казалось, что я недостаточно хороша", — цитирует Daily Mail певицу.

С годами Джессика научилась принимать себя. В прошлом году после 15-летнего перерыва она выпустила мини-альбом Nashville Canyon и снова вышла на сцену. "Приятно снова выступать в свои 40 плюс. Здесь я чувствую себя как дома", — призналась она.

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