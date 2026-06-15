Громкое признание в Глиндейле: Эд Ширан в США подтвердил уход со сцены ради личных целей

Британский певец и автор песен Эд Ширан, чьи треки на Spotify прослушали миллиарды раз, сделал неожиданное заявление во время концерта в Глиндейле (Аризона, США).
Музыкант сообщил, что берёт паузу в карьере.
"Это мой последний раз на сцене. Я, наверное, возьму перерыв после этого тура и займусь чем-то вроде отцовства", — сказал он, сославшись на изменившиеся приоритеты.
У Ширана растут сын и дочь, рождённые в браке с его школьной любовью Черри Сиборн. По данным Daily Mail, музыкант не виделся с семьёй с самого начала тура в Новой Зеландии в январе 2026 года.
Аудитория Эда Ширана на Spotify составляет около 86 миллионов человек, а его хит "Shape of You" поклонники прослушали почти 5 миллиардов раз.
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