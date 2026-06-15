У нас нет его контактов: почему родственники Фриске назвали выпады Шепелева "полной лажей"

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Шоу-бизнес

Отец покойной певицы Жанны Фриске, Владимир Фриске, резко ответил на заявления Дмитрия Шепелева.

Жанна Фриске
Фото: thebestphotos.ru by Михаил Попов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жанна Фриске

Телеведущий ранее написал, что семья покойной якобы настаивала на встречах с сыном Платоном исключительно в телевизионной студии перед камерами. Владимир Фриске назвал это ложью.

"У нас с ним нет никаких контактов! Он спрятал Платона и сегодня уже где-то написал, что мы хотим только через камеру видеться. Мы его 12 лет не видели! Что мы хотим? Через какие камеры? Кто о чём договаривается? У нас даже его контактов нет, не пойму к чему он это. Мы с ним не общаемся много лет. Это полная лажа, так и напишите!" — возмутился отец певицы в разговоре с Woman.ru.

По словам Владимира Фриске, семья последний раз видела Платона, когда ему не было двух лет. Мальчик жил с мамой в доме бабушки и дедушки, а после смерти Жанны Шепелев забрал ребёнка и оборвал все контакты. Родственники пытались писать внуку в соцсети, искали через школу, но безуспешно.

"Его (Шепелева) видеть не хочу, могу наделать глупостей, избить его. Он переходит все границы, а у меня уже не те нервы, что раньше. Не хочу с ним контактировать", — признался Владимир Фриске.

Он добавил, что семья надеется, что повзрослевший Платон сам захочет общаться, но не хочет создавать ему проблемы.

Ранее, 15 июня, сестра Жанны Фриске Наталья также опровергала заявления Шепелева. Она назвала их "полнейшим бредом" и заявила, что семья никогда не требовала встреч под камерами. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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